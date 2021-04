Rio de Janeiro é o Estado mais letal da pandemia no Brasil

O Brasil registrou 1.657 mortes e 42.980 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste domingo (18). Com os dados atualizados, são 373.335 as vítimas e 13.943.071 os contágios confirmados na pandemia.

A taxa de letalidade se manteve em 2,7%, com o Rio de Janeiro sendo o estado com o maior índice no país, em 5,9%. Em números totais, o estado de São Paulo chegou aos 88.350 falecimentos neste domingo, seguido por Rio de Janeiro (41.310), Minas Gerais (30.309), Rio Grande do Sul (23.192) e Paraná (20.349).

Já nos contágios, São Paulo continua liderando o ranking, com 2.746.217 contaminações. Na sequência, aparecem Minas Gerais (1.279.549), Rio Grande do Sul (921.812) e Paraná (906.990).

Os números mais baixos registrados nos domingos e nas segundas-feiras ocorre por conta da menor notificação das secretarias de saúde estaduais. No entanto, quando analisadas as médias dos últimos sete dias de casos e mortes a situação é estável. São 65.864 contaminações e 2.885 de óbitos na média, segundo o Conass.

