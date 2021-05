Rio de Janeiro: Réveillon e Carnaval 2022 estão confirmados

Com o cronograma da vacina contra Covid-19 avançando mundo afora, mesmo que lentamente em alguns países, como no Brasil, a esperança e expectativa pela retomada dos eventos de grande público aumentam e em alguns casos já são até confirmados.

É o caso do Rio de Janeiro, que garantiu que o tradicional Réveillon de Copacabana e o Carnaval 2022 estão confirmados e irão sim acontecer.

A revelação foi feita pela presidente da RioTur, Daniela Maia, em entrevista para o jornal O Globo, publicada neste domingo (23), e reitera o que o prefeito da cidade, Eduardo Paes, já afirmava anteriormente.

“Trabalhamos para um grande réveillon, com surpresas inéditas. Não tem plano B. Óbvio que tudo pode mudar, se algo acontecer. Mas a ideia é termos vários palcos, além dos de Copacabana. Estamos contando mais ou menos dez, para não aglomerar totalmente na Avenida Atlântica. Serão palcos com apresentações bacanas, fogos, tudo que podemos dar ao carioca. Eles ficarão em lugares que já sabemos que funcionam e em outros novos, como um na Barra, que não vai ser na praia”, afirmou.

Se tem Réveillon, terá Carnaval

E se a expectativa para o Réveillon é das melhores, sem opção de plano B, então o Carnaval 2022 no Rio de Janeiro está confirmado, correto? Sim!

Segundo Daniela Maia, a maior festa popular do mundo e os tradicionais desfiles das escolas de samba na Sapucaí estão confirmados para 2022, com direito a renovação.

“Se vai ter réveillon, terá carnaval. E será o melhor de todos”, afirmou Daniela Maia. “Vamos realizar um sonho de anos: trocar a iluminação da Sapucaí. Será de LED, e a conta de luz vai reduzir, digamos, 60%”, completou.

Além dos desfiles na Sapucaí, o carnaval de Rua no Rio de Janeiro também é cogitado para 2022.

“Estamos desenvolvendo o caderno de encargos do carnaval de rua. Estamos olhando cada ponto e ouvindo as reclamações de vários lados. É certo que não vai ter bloco no Aterro do Flamengo, que é tombado. Bloco raiz sai no seu bairro; megabloco levamos para o Centro (Avenida Presidente Antônio Carlos)”, afirmou a presidente da RioTur.

Fonte: PopLine