Rivais no Mundial de 2006, Gabiru e Deco jogaram juntos no CSA

Herói do Inter, cria do CSA. Adriano Gabiru marcou também seu nome na história do Azulão antes de fazer o gol do título mundial do Colorado, em 2006.

Alagoano de Maceió, ele começou na base do CSA, ainda no velho Mutange, e ganhou a primeira chance em 1996. Aos 20 anos, chegou a jogar com o meia Deco no setor de criação. Melhor: juntos, foram campeões alagoanos em 1997.

Curiosamente, nove anos depois, eles se enfrentaram no Mundial Interclubes, reprisado neste domingo pela TV Globo e o GloboEsporte.com. No duelo entre Inter e Barcelona, em 2006, Gabiru levou a melhor, fez o gol da vitória por 1 a 0 e ficou com a taça.

Deco em Alagoas

O paulista Deco foi contratado pelo CSA em 1997, depois de se destacar na Copa São Paulo pelo Corinthians. Era jovem, com 20 anos, ainda no início de carreira.

De Alagoas, ele foi para Portugal e ganhou status de craque no futebol europeu. Com Ronaldinho & CIA, virou astro de um poderoso Barcelona.

Adriano vive hoje em Curitiba, tem 42 anos e diz que continua tendo um carinho enorme pelo CSA.

– Eu comecei no CSA e ganhei o título do Alagoano de 1997. Mas também tenho uma linda história no Inter. Tem time que não bota o que o CSA bota [nos estádios], o que o CSA faz. Respeito o rival, mas a torcida do CSA que vai não é brincadeira. É monstro. Agradeço demais ao CSA, é o meu time, foi quem me ajudou a conquistar tudo na minha carreira – recordou Gabiru.

Fonte: Globoesporte