Rizek elogia o desabafo de Lisca sobre a Covid-19

O apresentador André Rizek, do SporTV, elogiou o desabafo de Lisca, técnico do América-MG, sobre o descontrole da pandemia do novo coronavírus no país. Nas redes sociais, ele parabenizou o treinador, que pediu que a CBF repense a manutenção de jogos da Copa do Brasil e falou sobre a perda de amigos em entrevista ao Premiere nesta noite, antes da partida do Coelho pelo Campeonato Mineiro.

– Lisca mostra que doido são os outros. Parabéns ao técnico do América. É isso aí – escreveu Rizek em sua conta no Twitter.

A CBF definiu em sorteio nesta semana os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, que vai ocorrer nas próximas duas semanas. Nessa fase, a competição conta com 80 clubes, que terão que fazer longas viagens. O América do Lisca viajará à Paraíba para enfrentar o Treze, dia 18.

Fonte: Terra