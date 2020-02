Robert Scheidt garante vaga em Tóquio 2020

O brasileiro Robert Scheidt garantiu nesta quinta (13) a participação em Tóquio 2020 na classe Laser de vela. Desta forma o bicampeão olímpico disputará pela sétima vez uma edição dos Jogos Olímpicos.

O velejador de 46 anos viu a sua vaga olímpica ser confirmada no decorrer do Mundial da Classe Laser de Melbourne (Austrália), realizado no Sandringham Yacht Club.

Scheidt tinha índice para disputar os Jogos de Tóquio desde o ano passado. Contudo a confirmação da vaga veio somente nesta quinta, quando o bicampeão olímpico se classificou para a flotilha de ouro da competição e permaneceu como o único brasileiro na luta pelo pódio.

Desta forma ele não perde mais a vaga para ir à próxima edição dos Jogos Olímpicos.

Após a confirmação da classificação, Scheidt afirmou: “Essa confirmação é importante, pois sigo trabalhando para evoluir constantemente nesse retorno à classe Laser após três anos de ausência. A competição é muito dura e o barco exige bastante da parte física, mas sigo motivado para elevar meu nível competitivo e lutar para fazer um bom papel em Tóquio. Seguirei para o Japão para lutar, e lutar muito, por mais um pódio olímpico”.

Scheidt é o maior medalhista olímpico do Brasil, com dois ouros na Laser (Atlanta 1996 e Atenas 2004), uma prata na mesma classe (Sidney 2000) e uma prata (Pequim 2008) e um bronze na Star (Londres 2012).

Fonte: Agência Brasil