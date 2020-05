Roberto Carlos defende isolamento “radical”

Roberto Carlos fez hoje sua live em homenagem ao dia das mães – a segunda do cantor durante a quarentena pelo novo coronavírus -, e o ‘Rei’ abriu sua apresentação entoando “Lady Laura”, canção que homenageia sua mãe. A escolha rompeu uma espécie de ‘tradição’ de Roberto, que quase sempre abre seus shows com a música “Emoções”. Logo depois, Roberto Carlos fez um forte discurso em defesa do isolamento social. Durante a apresentação, os músicos que o acompanhavam no estúdio estavam usando máscaras e separados por vidros.

A live ainda contou com uma participação especial, à distância, da cantora Wanderléa – que emocionou o Rei – e com a audiência do músico italiano Andrea Bocelli. “Quero mostrar que estamos mantendo as distâncias estabelecidas que temos que respeitar. Fiquem tranquilos que temos um acrílico na frente de cada um e todos de máscara. Cantar de máscara é meio complicado”, brincou Roberto. Na sequência, o Rei valorizou o cumprimento à distância sem toques com os pés ou cotovelos.

“Outros cuidados que eu acho importantíssimos. Esse negócio de cumprimentar com o braço ou com o pé, eu acho que não vale nada. Não tem valor algum. Porque o cumprimento é simplesmente a reverência”, afirmou. Nada de encostar cotovelo, tornozelo, porque não acho que isso resolve a questão. Temos que ser radicais nessa questão do distanciamento social.

