Roberto Carlos Em Casa será exibido no Dia das Mães

A tarde do Dia das Mães será com companhia e trilha sonora especiais. No próximo domingo, dia 10, às 15h, a Globo convida Roberto Carlos para uma apresentação inédita, emocionante e ao vivo, que promete agradar as mães e suas famílias, no embalo de Roberto Carlos Em Casa. Desta vez, a Globo levará as músicas que marcaram gerações às suas múltiplas telas. O show, recheado dos grandes sucessos do Rei, terá a primeira parte, com cerca de 45 minutos, transmitida ao vivo pela TV Globo.A apresentação continuará e será exibida na íntegra no Multishow e no Globoplay, que estará aberto para não assinantes, para que todos possam curtir juntos a apresentação de Roberto Carlos. O Rei marcará presença ainda nas plataformas digitais, que também transmitirão a live: o show todo pode rá ser acompanhado nos canais oficiais do Multishow e de Roberto Carlos no Youtube.

Já no canal NHAC GNT, no Youtube, a festa começará mais cedo, às 13h30. A youtuber de gastronomia Ju Ferraz entrará em cena e ensinará uma refeição completa, fácil e deliciosa para curtir em família.De forma remota, ela receberá amigos influenciadores nesse almoço especial para todos acompanharem o show do Rei saboreando a refeição cheia de afeto.O público poderá conferir também, ao vivo, um programa especial para todas as mães com a participação do elenco do canal, que será exibido tanto no GNT como no NHAC GNT no Youtube. A estratégia digit al foi desenhada em parceria com a VIU Hub, unidade de negócios digitais da Globo.

Fonte: O Fuxico