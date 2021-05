Roberto Carlos recebe a 2ª dose da vacina contra a Covid

Os milhões de fãs de Roberto Carlos já podem ficar um pouco mais aliviados. O cantor, de 80 anos, tomou nesta terça-feira, 25, a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e está imunizado. O Rei compartilhou o momento da vacinação, assim como tantos brasileiros, em seu perfil oficial no Instagram.

De boné, óculos de grau e máscara de proteção, Roberto Carlos nem saiu do carro, um Audi que faz parte de sua coleção de automóveis.

Roberto ouviu as recomendações da enfermeira, que o avisou do preparo da seringa, e respondeu com bom humor, que não tinha sentido dor, e mandou o recado: “Vacina sim! Todo mundo tem que vacinar, por favor”.

Fonte: Extra Online