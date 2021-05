Roberto Fernandes deve voltar ao comando do CRB contra o CSA

O retorno de Roberto Fernandes ao CRB está muito próximo. Após se recuperar da Covid-19, de acordo com assessoria de imprensa do clube, o treinador possivelmente estará no banco de reservas na partida contra o CSA, válida pela final do Campeonato Alagoano 2021.

Inicialmente, Fernandes ficou isolado em casa, em Maceió, e dirigindo o clube de forma remota. No entanto, após apresentar dificuldade na respiração, precisou de intervenção médica. Sem ele, o CRB foi comandado pelo também pernambucano e auxiliar. Fernando Alves.

Agora, já curado, o treinador espera colocar de uma vez por todas os trabalhos em dia para levar o CRB ao bicampeonato Alagoano.

Confronto

CRB e CSA decidem o Campeonato Alagoano pela sexto ano seguido. A partir de sábado, os rivais se reencontram no Rei Pelé, às 17h, para disputar a taça da edição de 2021. A finalíssima está marcada para o dia 22 de maio.

Por serem finalistas, CRB e CSA garantiram vagas na Copa do Brasil de 2022 e agora também disputam um passaporte direto para a fase de grupos do Nordestão 2022. O vice-campeão vai ter que participar do pré-regional.

Histórico

Nas últimas cinco finais do Estadual, o CRB levou vantagem sobre o CSA. O Galo venceu em 2016, 2017 e 2020. O Azulão, por sua vez, conquistou o bicampeonato em 2018 e 2019. No geral, o CSA tem 39 títulos alagoanos, e o CRB está com 31.

Série B

Após a divulgação detalhada das dez primeiras rodadas da Segundona nacional, ficou decidido que o CRB vai estrear contra o Remo, no dia 29 deste mês, no Rei Pelé, às 16h. O segundo jogo será contra o Cruzeiro, em 6 de junho, no Mineirão, às 18h15. Na 3ª rodada, o Galo recebe o Confiança, no dia 12, às 16h30. Já pela 4ª rodada, será a vez de medir forças com o Goiás, fora de casa, às 21h30, no Hailé Pinheiro, dia 15.

Na 5ª rodada, dia 19, o Galo encara o Vasco, às 16h30, no São Januário. Na 6ª rodada, no dia 22, será a vez de receber o Brasil-RS, às 21h30, no Rei Pelé. Na sétima, o Regatas tem compromisso contra o Avaí, dia 25, às 16h30, na Ressacada. Já na oitava, no dia 29, teremos um duelo de alvirrubros, pois às 21h30, o CRB recebe o Náutico, no Rei Pelé. Pela 9ª rodada, em 2 de julho, é o dia do clássico. CSA e CRB se enfrentam às 19h, no Rei Pelé. E pela 10ª rodada, dia 6 do mesmo mês, o Galo recebe o Botafogo, às 21h30, no Trapichão.

Fonte: Gazetaweb