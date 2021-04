Roberto Fernandes testa positivo para a Covid-19 e está fora do Clássico

O CRB terá um desfalque importante para o clássico contra o CSA, no próximo sábado (1º). Mas será fora de campo. O treinador testou positivo para a Covid-19 nesta terça (27), já está em isolamento e sendo tratado. Quem comandará a equipe na partida será o auxiliar Fernando Alves.

Desse modo, Roberto Fernandes se junta a alguns outros desfalques do Galo. Também com Covid-19, o goleiro Edson Mardden e o lateral Guilherme Romão continuam de fora. Lesionados, Diego Ivo e Matheus Stockl também ficam de fora.

Quem tem chances de voltar ao time é o volante Wesley. O jogador lesionou o joelho no empate, justamente, contra o CSA pela Copa do Nordeste no dia 14 de março e, desde então, trata a entorse. Liberado para a transição ao campo, desde o dia 28 de março, o jogador pode ser uma surpresa na escalação.

CRB e CSA fazem o segundo Clássico das Multidões do ano neste próximo sábado, desta vez pelo Alagoano. O jogo, que será no Rei Pelé, às 17h, valerá a liderança. Quem ganhar garante a classificação antecipada para as semifinais.

