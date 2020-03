Rodrigo Bocardi interrompe link ao vivo: ‘Desrespeitoso’

Durante o Bom Dia São Paulo, jornal da Rede Globo, desta quarta-feira (11) uma cena chamou a atenção dos telespectadores.

Durante o jornalístico, Rodrigo Bocardi interrompeu uma reportagem ao vivo por causa de um rapaz que surgiu fazendo gestos obscenos e xingando a repórter.

O apresentador cortou o link com a repórter Laura Cassano.

“Desrespeitoso”, disse ele.

Depois de algum tempo, a reportagem retornou.

“O problema já foi, a pessoa estava um pouquinho alterada e um pouquinho alcoolizada também”, explicou Laura.

Acusação de racismo

Leonel, um jovem negro da Zona Leste de São Paulo, estava no metrô a caminho do Clube Pinheiros, no Jardim Europa.

Ele foi abordado pelo jornalista Thiago Scheuer, do Bom Dia São Paulo, para participar de uma reportagem que falava sobre a dificuldade de moradores da Zona Leste em enfrentar a linha vermelha lotada, pela manhã.

Ao informar que estava a caminho do Clube Pinheiros, reconhecidamente nobre, o jovem foi surpreendido pela pergunta feita pelo repórter.

No estúdio, o âncora Rodrigo Bocardi quis saber se o rapaz era gandula, o ajudante que recolhe bolas de tenis.”Não, não. Sou atleta de polo aquático do Pinheiros”, respondeu o jovem Leonel.

O apresentador, que joga tênis no local, rebateu.”E eu estava achando que eram meus parceiros que me ajudam nas partidas”.

Ainda ao vivo, Rodrigo Bocardi tentou amenizar ao constatar a repercussão de suas palavras, que rapidamente tomaram conta das redes sociais.

“Frequento (o clube) todos os dias e jogo e rebato bola com todos aqueles garotos que usam a camiseta daquela forma e por isso que achei que era (gandula). Não existe preconceito, não existe racismo. Quem fala e quem escreve é que é”, afirmou.

Fonte: O Fuxico