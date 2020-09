Rodrigo Maia testa positivo para covid-19

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi diagnosticado com covid-19. Ele afirmou ao Estadão/Broadcast estar bem, sem sintomas mais graves da doença.

Maia era o único chefe de Poder que ainda não tinha sido contaminado. Recém-empossado presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux anunciou na segunda-feira que também havia recebido o diagnóstico positivo. Antes, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também já tiveram a doença.

“O presidente Rodrigo Maia testou positivo para a covid-19 nesta quarta-feira. Ele manifestou sintomas brandos da doença e está se tratando na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde seguirá em isolamento respeitando as recomendações médicas”, informou a Casa em nota.

O presidente da Câmara também é a terceira autoridade que compareceu à posse Fux, em Brasília, a contrair o coronavírus. Os ministros Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também testaram positivo para covid-19 depois do evento, ocorrido na quinta-feira, 10.

Segundo nota do STF, Fux buscou atendimento médico, no Rio, após apresentar aumento de temperatura corporal e o resultado do teste para covid-19 deu positivo.

“A suspeita é de que ele possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no sábado”, diz o comunicado. Ainda de acordo com o STF, Fux “passa bem” e ficará em isolamento. Nesta quarta-feira, o ministro pretende conduzir sua sessão primeira ordinária no plenário.

