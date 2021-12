Ronaldo anuncia a compra do Cruzeiro por R$ 400 milhões

O Cruzeiro terá investimento realizado pelo ex-atacante Ronaldo Nazário na casa dos R$ 400 milhões. Ele comprará 90% das ações da SAF. Em anúncio, neste sábado, o ex-jogador do clube confirmou o acerto junto do presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues. O fechamento do acordo foi realizado em São Paulo e comemorado pelo agora “dono” do clube mineiro.

– Feliz demais de ter concluído essa operação. Dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro aonde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, ir ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeio novamente. Não temos nada que comemorar ainda, mas temos muita ambição – disse Ronaldo.

O investimento de Ronaldo será realizado por meio da empresa Tara Sports, segundo comunicado da XP. O clube mineiro tinha outras duas propostas efetivas em mão, segundo apurou o ge.

– A transação vislumbra o reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de futebol do clube, com um plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo. A conclusão da transação está sujeita à finalização de uma série de condições precedentes – diz o comunicado.

O Cruzeiro irá anunciar mais detalhes durante este sábado. Ronaldo Fenômeno será acionista majoritário do Cruzeiro SAF, constituída há duas semanas pelo clube. Nessa sexta, a compra pelo ex-atacante foi viabilizada por uma decisão realizada em assembleia pela Raposa.

Ronaldo, de 45 anos, atualmente também é dono do Valladolid, clube da Segunda Divisão da Espanha. Em 2018, adquiriu 51% das ações por 30 milhões de euros. A expectativa é que haja uma interação maior entre os clubes agora.

Segundo o diretor da XP Investimento, Pedro Mesquita, que conduziu a operação, ainda precisam ser acertados detalhes para concluir a operação.

– O futebol no Brasil tem que mudar a forma de gestão. Ainda tem que resolver muitas coisas para concluir a operação. Tem uma dívida grande do Cruzeiro. A gente tem toda a tramitação, renegociação para fazer. Mas é um início da nova trajetória.

– Um projeto que vai colocar o Cruzeiro em outro patamar

O primeiro anúncio realizado foi do diretor da XP Investimentos, Pedro Mesquita. Em um post no Twitter, ele confirmou a compra. O clube mineiro confirmou a negociação.

– Atenção mundo do futebol! Um grande filho à casa torna! Ronaldo Luís Nazário de Lima o “fenômeno”acaba de assinar um acordo para compra do @Cruzeiro – escreveu Pedro Mesquita.

O presidente Sérgio Santos Rodrigues, durante a live, comentou sobre o negócio realizado com o ex-jogador:

– O clube que revelou o Ronaldo para o mundo, agora o Ronaldo está abrindo as portas para o mundo de novo. Um trabalho muito bem feito e costurado há um tempo. Já conhecido como presidente, agora acionista majoritário do Cruzeiro SAF.

Ronaldo como jogador no Cruzeiro

Ronaldo jogou no Cruzeiro entre o segundo semestre de 1993 e o primeiro de 1994. Foram 58 jogos e 56 gols, sendo o 35º maior artilheiro da história do clube.

Pelo Cruzeiro, o jogador foi artilheiro da Supercopa dos Campeões da Libertadores, do Campeonato Mineiro de 1994 e também foi chamado para integrar a seleção brasileira na campanha do título mundial em 1994. Ele também foi campeão mundial em 2002. Ronaldo foi escolhido o melhor jogador do mundo por três vezes: 1997, 1998 e 2002.

A venda do Cruzeiro ao PSV aconteceu em agosto de 1994. Na época, a negociação girou em torno dos 6 milhões de dólares. Ronaldo ainda recebeu mais 2 milhões de dólares pela negociação.

por Gabriel Duarte e Guto Rabelo – GE