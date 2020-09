Ronaldo Lopes anuncia nome de vice-prefeito de Penedo na chapa do MDB

Acabou o segredo mais esperado das eleições 2020 em Penedo. Por meio de vídeo publicado nas redes sociais, o engenheiro civil Ronaldo Lopes anunciou o radialista e vereador João Lucas como companheiro na chapa do MDB.

Agora, o político melhor qualificado para fazer de Penedo um lugar cada vez melhor de se viver reforça a aliança com o parlamentar atuante e popular. Em sua primeira candidatura a cargo eletivo, João Lucas conquistou 2.009 votos, um recorde na história do legislativo penedense.

O respaldo popular, confirmado nas urnas, é reflexo da atuação de João Lucas no rádio. Do início na AM São Francisco ao sucesso do programa Realidade, veiculado desde dezembro de 2019 na Penedo FM, o radialista abre o microfone para a participação do público.

“É com muita alegria e satisfação que recebo esse convite. Pra mim é uma missão trabalhar e ajudar a Ronaldo, a partir de 2021, como vice-prefeito de Penedo. Estou preparado, venho do rádio, conheço os problemas do povo e tenho certeza que nós iremos fazer uma grande gestão”, destaca João Lucas no vídeo, ao lado de Marcius Beltrão e Ronaldo Lopes.

A chapa Ronaldo Lopes/João Lucas será oficializada nesta terça-feira, 15, durante a convenção do MDB que acontece a partir das 14 horas, na Câmara Municipal de Penedo.

Fonte: Assessoria