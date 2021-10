Ronaldo Lopes anuncia pagamento inédito de direito para professores de Penedo

Professores e professoras da rede pública municipal de Penedo terão um valor a mais em sua conta salarial no final do mês. Por determinação do Prefeito Ronaldo Lopes, o corpo docente da SEMED finalmente vai receber o percentual referente a 1/6 de férias.

O direito relacionado com o recesso do meio do ano é uma reivindicação antiga da categoria, cobrança feita por meio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem).

Homem de palavra que honra com os compromissos assumidos, Ronaldo Lopes já havia informado aos dirigentes do sindicato sobre a medida durante reunião com representantes do funcionalismo municipal, agenda de trabalho do governo construído com diálogo.

O pagamento do 1/6 de férias foi anunciado pelo gestor penedense nesta segunda-feira, 18, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP