Ronaldo Lopes assegura mais um avanço para o Centro de Convenções de Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes confirmou nesta terça-feira, 18, a viabilidade de instalação de uma nova subestação de energia elétrica no Centro de Convenções de Penedo.

O equipamento é necessário para atender o alto nível do investimento que restaurou o Cine São Francisco para o novo uso, espaço que atenderá a realização de grandes eventos, inclusive do chamado turismo de negócios, uma nova vertente para a geração de emprego e renda na cidade de inegável potencial turístico.

“Discutimos tecnicamente a viabilidade da subestação no local onde sempre existiu, dentro do cinema, e isso era o que faltava para completar as obras do Centro de Convenções”, explica Ronaldo Lopes sobre mais essa conquista para o funcionamento do espaço dotado de tudo o que há de mais moderno em sistema de climatização, som e iluminação.

“Nós trouxemos uma equipe técnica que avaliou, em conjunto com o pessoal da prefeitura, e já entendemos que é viável fazer. Acredito que nos próximos dois meses estaremos finalizando mais esse trabalho”, confirmou Humberto Soares, presidente da Equatorial Energia Alagoas, sobre a subestação do Centro de Convenções de Penedo.

A boa notícia foi anunciada após a assinatura do termo de cooperação entre a Prefeitura de Penedo e a empresa Equatorial Alagoas sobre a tarifa social de energia, benefício para famílias de baixa renda que propicia desconto nas contas de luz.

Além desse dois pontos – tarifa social de energia e subestação do Centro de Convenções – a parceria entre o governo municipal e a distribuidora de energia também vai gerar melhorias no serviço essencial.

“Nós estamos fazendo o mapeamento de toda a cidade para identificar os locais com problemas no fornecimento de energia para criar um cronograma de investimentos para atender mais esse compromisso”, informa Humberto Soares sobre a substituição de equipamentos, “mudanças que irão representar uma melhoria significativa para a qualidade da energia fornecida em Penedo”, acrescenta Ronaldo Lopes.

“Como representante da Equatorial, eu coloquei à disposição da prefeitura toda a nossa estrutura para fomentar o desenvolvimento do município. A gente tem feito investimentos importantes na subestação Marituba (situada na AL-110, saída de Penedo para Igreja Nova) e vamos ampliar a capacidade dela ainda este ano, o que vai trazer benefícios para a cidade”, afirmou o presidente da empresa em Alagoas.

Humberto Soares frisou outras ações já realizadas em Penedo, como a ampliação da rede para comunidade da zona rural e o projeto que substitui lâmpadas de vapor de mercúrio ou sódio por lâmpadas de LED.

O presidente e demais diretores da Equatorial Alagoas foram apresentados a alguns atrativos turísticos da cidade, como o Centro de Convenções/Cine São Francisco, o convento franciscano e o Chalé dos Loureiros.

Ronaldo Lopes agradeceu a parceria que também será estendida ao SAAE. Neste caso, o trabalho da Equatorial é direcionado para melhorar a eficiência energética da autarquia que fornece água para toda a população de Penedo, sendo o maior custo para manutenção do serviço justamente o consumo de energia elétrica.

