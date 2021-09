Ronaldo Lopes atende reivindicações dos servidores da Prefeitura de Penedo

O Prefeito Ronaldo Lopes comprova, de forma prática, que administra Penedo de forma responsável e respeitando o funcionalismo municipal. Com clareza e objetividade, ele informou aos dirigentes do Sindspem o atendimento de reivindicações acumuladas ao longo dos anos e anunciou mais investimentos para servidores e população.

As novidades foram apresentadas na tarde desta terça-feira, 28, quando Ronaldo Lopes recebeu, mais de uma vez, diretores do sindicato que representa o funcionalismo municipal penedense.

Prefeito Ronaldo Lopes recebe diretores do Sindspem

Com base nas demandas feitas por meio do Sindspem, o Prefeito de Penedo anunciou o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual, o pagamento de 1/6 sobre os quinze dias de férias do meio do ano e a vacinação contra Covid-19 do pessoal da Secretaria de Educação, antes do retorno às aulas presenciais.

Ainda em relação aos servidores da Semed, Lopes informou que a avaliação de desempenho ocorrerá em janeiro e incluiu o pessoal do apoio administrativo no rateio de recursos do Fundeb, desde que o funcionário se enquadre nos parâmetros estabelecidos.

Capacitação em ferramentas digitais e mais equipamentos

Outros pontos reivindicados e atendidos dizem respeito à qualificação profissional e melhores condições de trabalho dos professores, já em processo de formação para uso do Google Education.

Os docentes irão trabalhar com Chromebook, um tipo laptop apropriado para o melhor aproveitamento da ferramenta digital.

“Nós teremos 306 Chromebooks para professores e também mais 72 equipamentos desse tipo para iniciar um trabalho com estudantes na sala de aula. São dois carrinhos, cada um com 36 laptops para facilitar o acesso dos estudantes ao digital”, destacou Ronaldo Lopes, acrescentando ainda mais dois pontos de Internet em cada unidade da rede de ensino.

Em julho, o governo Crescendo Com Seu Povo distribuiu 100 notebooks para professores, equipe de apoio pedagógico e pessoal das secretarias das escolas da Semed.

Mais escolas e creches novas

O encontro que renova o diálogo permanente entre governo e funcionalismo também serviu para o anúncio da manutenção predial de seis escolas e duas creches, trabalho feito com recursos próprios do município.

Com apoio do Governo de Alagoas, Penedo vai ganhar mais duas escolas (uma no povoado Tabuleiro dos Negros e a outra no antigo CAIC, espaço que será quase que totalmente reformado para abrigar a Escola Santa Luzia) e mais duas creches.

O aprimoramento dos serviços prestados à população também envolve a realização do concurso público, com possibilidade de lançamento de novo edital para abertura de vagas que não constam no certame lançado em 2020, estudo que leva em consideração sugestões do Sindspem.

Responsabilidade, estudo e trabalho

“Estamos evoluindo para isso, consultando a nossa Procuradoria e o sindicato, com objetivo de corrigir falhas cometidas em concursos anteriores, é um estudo em andamento”, frisou Ronaldo Lopes, afirmando que o atendimento aos pleitos dos servidores efetivos também é fundamentado na análise criteriosa da viabilidade.

“Nós trabalhamos com planejamento e responsabilidade. Nada disso foi feito com base no achismo ou sem estudo aprofundado, e os servidores podem ter certeza que as demais reivindicações continuam sendo prioridade do nosso governo, mas só podemos efetivá-las quando o município estiver em condições de atendê-las”, enfatiza o gestor penedense.

Por isso, a reposição da perda salarial causada pela inflação voltará a ser debatida nos próximos 15 dias, conforme ficou acertado na reunião desta terça,28.

“Em nome dos servidores e do Sindspem, nós agradecemos por nos receber mais uma vez, sempre com o intuito de debater as demandas do funcionalismo penedense”, declarou o presidente do sindicato, Luís Dantas, ao final do encontro encerrado no início da noite.

por Fernando Vinícius – Decom PMP