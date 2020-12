Ronaldo Lopes debate ações com o Conselho Tutelar de Penedo

O vice-prefeito de Penedo e próximo gestor do município, o engenheiro Ronaldo Lopes, reuniu-se com membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em pauta, reivindicações do colegiado que o convidou para debater ações a serem desenvolvidas de forma conjunta com a Prefeitura de Penedo.

“Foi uma reunião muito proveitosa, aprofundei meu conhecimento sobre o trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar em nossa cidade e discutimos algumas dificuldades que existem para que possamos estabelecer uma parceria mais forte, daqui pra frente”, declarou Ronaldo Lopes ao Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo.

“Fiquei muito satisfeito, mesmo antes de ter assumido a administração do nosso município, de poder participar de uma reunião de trabalho com os conselheiros tutelares que desenvolvem um trabalho da maior importância na cidade de Penedo, de forma atuante, inclusive com destaque em Alagoas”, completou Ronaldo Lopes.

Parceria

“Foi um momento produtivo e que selou uma parceria muito importante entre o Conselho Tutelar e o futuro gestor municipal. Que a garantia dos direitos de crianças e adolescentes seja sempre prioridade das ações e promoção de política pública do nosso município”, escreveu o conselheiro tutelar Alysson Dantas no Instagram de Ronaldo Lopes.

Neide do Conselho, a mais experiente integrante da instituição cujos representantes são eleitos pelo voto popular, também comentou na rede social de Ronaldo Lopes. “Realmente foi uma reunião proveitosa e esperada por todo colegiado”.

O atual presidente do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente em Penedo destacou a importância do encontro e externou sua gratidão. “Foi um momento muito importante para o Conselho Tutelar de Penedo! Agradecemos a atenção e o comprometimento do prefeito eleito Ronaldo Lopes”, comentou Lucimar Ângelo.

A conselheira Marise Souza Lima afirmou, nos comentários da postagem publicada na linha de tempo do perfil do próximo prefeito penedense, que a criança e adolescente precisam sempre de prioridade e prevenção. “Reunião bastante animadora e que nos deixou muito felizes com o comprometimento do prefeito eleito Ronaldo Lopes”, escreveu Marise sobre a reunião que contou ainda com a participação da conselheira tutelar Kerrley Messias.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP