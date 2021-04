Ronaldo Lopes destaca avanços importantes em 100 dias de governo

Os primeiros cem dias do governo Ronaldo Lopes/João Lucas mostram que a maioria dos penendeses fizeram a melhor escolha durante as eleições de 2020. Em pouco mais de três meses de muito trabalho e comprometimento, os resultados positivos estão em praticamente todos os setores da administração pública municipal.

O balanço do início da gestão Crescendo Com Seu Povo foi apresentado nesta sexta-feira, 09, durante live transmitida pelas redes sociais do Prefeito Ronaldo Lopes.

Da varanda da Casa de Aposentadoria, com o Rio São Francisco em destaque, o gestor penedense e a influenciadora digital Lays Silva bateram um papo descontraído durante cerca de 40 minutos.

A entrevista ao vivo começou abordando o programa Meu Bairro Melhor, lançado esta semana no Oiteiro, como a comunidade do Senhor do Bonfim é conhecida. Com recursos próprios da Prefeitura de Penedo, pequenas obras em espaços públicos promovem melhor qualidade de vida.

Meu Bairro Melhor – “São obras de humanização para nossa cidade”, diz Ronaldo Lopes

Questionado por internauta se a zona rural também será contemplada, Ronaldo Lopes respondeu positivamente, frisando que já recuperou estradas de acesso a povoados, serviços que serão ampliados assim que o município receber equipamentos.

Saúde e Educação

Além de atender, dentro das possibilidades que a Prefeitura de Penedo dispõe, as principais reivindicações da população, Ronaldo Lopes trabalha priorizando duas áreas fundamentais: Saúde e Educação.

Com empenho dos servidores das duas pastas e a coordenação dos secretários, Penedo avança e se destaca em Alagoas de forma positiva.

Em meio à pandemia do coronavírus, o município superou o número de matrículas de 2017 (7.946) e de 2018 (8.018), alcançando 8.223 estudantes até agora.

A inclusão é consequência do projeto Fora da Escola Não Pode, campanha que faz busca ativa de crianças e adolescentes para que todas tenham acesso à educação, com direito à merenda escolar.

SEMED Penedo lança campanha Fora da Escola Não Pode!

Mesmo com a suspensão das aulas presenciais, a comida continua chegando aos que mais precisam. A distribuição de kits dos itens adquiridos direto do produtor rural – compra que gera emprego e renda para agricultores – é feita nas escolas, seguindo os protocolos em vigor da situação de emergência sanitária.

Na Saúde, Penedo é exemplo para Alagoas, conforme destacou o Governador Renan Filho. No início da semana, ele reuniu prefeitos e enalteceu o aproveitamento superior a 90% das vacinas contra Covid-19 em nosso município.

Quem estiver abaixo desse percentual perderá recursos que o governo estadual destinará para compra de equipamentos, condição já assegurada por Penedo e elogiada por Ronaldo Lopes, parabenizando o trabalho feito na Central de Vacinação.

Penedo tem o melhor aproveitamento de vacina contra Covid-19

A consequência de todo esse trabalho é a aprovação popular, expressa em comentários positivos nas redes sociais. Elogios e gratidão vieram expressos em palavras dos internautas que também fazem críticas construtivas, observações que ajudam a corrigir falhas e são bem vindas, segundo Ronaldo Lopes.

Ele reafirmou seu compromisso com as novas gerações de penedenses e mantém o foco no desenvolvimento de ações direcionadas ao turismo, setor que mais gera emprego e renda, citando Maceió como exemplo.

Assim que a pandemia de Covid-19 estiver sob controle, Penedo terá um fluxo maior e regular de turistas direcionados para conhecer a Cidade dos Sobrados por meio de empresa do ramo de grande porte.

Antes de encerrar a entrevista, o penedense que resgatou a relação de respeito entre um líder nato e seu povo anunciou que no próximo dia 14 de novembro, véspera da Proclamação da República, o cantor Geraldo Azevedo fará um show no Centro de Convenções, o novo uso do Cine São Francisco.

O evento agendado e promovido por empresa privada pode se tornar um marco de uma nova fase para o desenvolvimento de Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP