Ronaldo Lopes destaca Programa Cria durante solenidade na Câmara Municipal de Penedo

Penedo terá milhares de crianças, mães e gestantes beneficiadas pelo Criança Alagoana. Além dos benefícios para famílias em situação de pobreza, o Cria coloca dinheiro novo na economia do município que também ganhará creches e investimentos direcionados à primeira infância.

Os avanços do projeto do Governo de Alagoas para Penedo foram destacados por Ronaldo Lopes na abertura do ano legislativo 2021.

“Esse programa não só prevê isso que está sendo mais divulgado, levar cem reais para cada casa que tenha uma criança vulnerável”, frisou, referindo-se à construção e reforma de creches, casas maternais e praças através do Cria.

“Nós já nos habilitamos com terrenos para que possamos fazer as creches dentro desse programa que é muito mais abrangente”, explicou, acrescentando que Penedo poderá atender mais de 5 mil crianças.

O lançamento do programa estava previsto para ocorrer na segunda-feira, 08, mas foi adiado para próxima quarta-feira, 10.

Com o Cartão Cria, mães irão comprar alimentos e itens de higiene pessoal para suas crianças. A inclusão total injetará mais de quinhentos mil reais por mês em Penedo, anunciou Ronaldo Lopes durante a sessão realizada nessa quinta-feira, 04.

Pela primeira vez, na história recente de Penedo, o prefeito atende ao convite dos vereadores para prestigiar a solenidade, sinal de respeito e harmonia entre os Poderes Legislativo e o Executivo.

No plenário, todos os parlamentares destacaram a biografia e as virtudes do filho do médico Hélio Nogueira Lopes, político e ex-prefeito, ex-deputado e ex-secretário de saúde.

As demonstrações de apoio comprovam o reconhecimento da capacidade de trabalho de Ronaldo Lopes, engenheiro civil com extensa folha de serviços prestados ao povo de Penedo e de Alagoas.

Além de vice-prefeito atuante ao longo dos últimos 8 anos, Ronaldo Lopes tem em seu currículo a gestão de setores do governo estadual (Cohab, DER, Secretaria Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e órgão federal (5ª SR da Codevasf).

No campo político, representou Penedo e região na Assembleia Legislativa Estadual (ALE) e tem portas abertas em Maceió e Brasília.

Com sua experiência e os exemplos que recebeu do Dr. Hélio Lopes, Ronaldo fez um pronunciamento que destacou a importância da vocação política e da relação harmônica e independente entre os poderes constituídos.

DISCURSO DE ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO

Senhor Presidente, senhora e senhores vereadores de Penedo, povo penedense presente a esta solenidade e que nos acompanha através das redes sociais.

Tenho a honra de participar hoje da abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Penedo, cuja função é primordial para a formação de um estado democrático onde os vereadores são os porta-vozes das aspirações e dos interesses do nosso povo.

Aprendi com meu pai, Hélio Lopes, que, de todas as vocações, a política é a mais nobre. É um chamado interior, um chamado por fazer e uma pessoa vocacionada para a política tem como objetivo construir um mundo melhor.

Para os antigos gregos, de onde vem a palavras política, que vem de “polis” e que quer dizer cidade, cidade era um espaço seguro e ordenado, onde os homens e mulheres podiam se dedicar à busca da felicidade. Assim, a política seria a missão de cuidar desse espaço, e o político aquele que, por vocação, estaria a serviço dos moradores da cidade.

Então, posso tranquilamente dizer aos senhores nesse momento em que são abertos os trabalhos do Poder Legislativo, que o que nos une é a politica movida pelos bons propósitos porque a vocação política é transformar sonhos em realidade.

Quem pensa em minutos não tem paciência em plantar árvores. E nós sabemos que plantar e construir são exercícios necessários para o projeto que compartilhamos para a nossa cidade. Um grande projeto de revitalização dos espaços públicos, de investimentos na infraestrutura e de melhorias na educação, na saúde, no crescimento econômico com geração de emprego e renda e uma significativa melhoria na qualidade de vida de nossa gente, principalmente naqueles que vivem em nossa cidade em situação de pobreza extrema e de vulnerabilidade social.

A evolução da sociedade está diretamente ligada à evolução do serviço público, que não é estático e sofre transformações sociais, econômicas e políticas. Precisamos modernizar a máquina pública, melhorar as atividades típicas de estado, que na maioria das vezes são onerosas, ineficientes e não promovem o bem estar da população.

Precisamos, através de reformas necessárias, corrigir as distorções naquilo que nos cabe e que é de nossa competência, mas também precisamos estar alertas e em sintonia com as grandes decisões tomadas nas demais esferas de governo e que afetam os municípios. As desigualdades em nosso país são muito grandes como também é desigual a distribuição de recursos e de responsabilidades.

O município é o espelho do país, é onde tudo acontece e sobre o qual recai o maior número de encargos resultantes das necessidades da população. Por isso precisamos estar unidos por esse propósito de fazer o bem, sempre em sintonia com a população.

As crises que estamos vivendo, econômica, de saúde e até mesmo política, que o nosso país está longe de superar, só serão vencidas com a compreensão e a participação de cada cidadão.

E nós, representantes dos poderes constituídos, com base nos princípios da independência, da harmonia e da responsabilidade para com o nosso povo, precisamos dar o exemplo.

Conto com a senhora vereadora e com os senhores vereadores, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a sociedade civil organizada para dialogar, construir, avançar e nos unir. Por Penedo e pela nossa gente.

Muito obrigado!

Fonte: Decom – PMP