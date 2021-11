Ronaldo Lopes divulga investimentos durante reunião com representantes de associações de bairros

Um gestor preparado para administrar um município consegue resultados positivos ainda em seu primeiro ano de administração. Assim tem sido desde o primeiro dia do governo Ronaldo Lopes à frente da Prefeitura de Penedo, homem público que dialoga com todos os setores.

A conversa franca, aberta a perguntas com respostas imediatas, foi a tônica da reunião entre o prefeito penedense e representantes das associações de moradores dos bairros de Penedo, encontro realizado no auditório da Procuradoria Geral do Município (PGM), com a presença do Procurador Geral Ricardo Méro.

Inaugurações

A primeira boa notícia veio com o anúncio da inauguração da primeira fase do Programa Meu Bairro Melhor. Na próxima terça-feira, 30, a Prefeitura de Penedo entrega obras de urbanização e mobilidade urbana realizadas no Oiteiro, como é conhecido o bairro Senhor do Bonfim.

O trabalho feito com recursos próprios do município avança para a reforma da quadra esportiva e do Mirante do Cristo da comunidade remanescente quilombola, a primeira atendida da ação que será estendida para todos os bairros da cidade.

Já no próximo domingo, 28, o Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto será entregue à população de Penedo, investimento viabilizado em parceria com o Iphan Alagoas, o Ministério do Turismo e o governo estadual que dará novo impulso para a geração de emprego e renda em Penedo por meio do turismo de negócios.

Morar Melhor

Para 2022, a articulação produtiva entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas vai melhorar a acessibilidade em localidades com área de difícil acesso, entre elas a Castro Alves e o bairro Santo Antônio.

Inspirado no programa Vida Melhor nas Grotas, lançado pelo governador Renan Filho em Maceió, as obras começam a acontecer no próximo ano.

Também em 2022, trezentas famílias de baixa renda serão beneficiadas com o Programa Morar Melhor, trabalho de recuperação na cobertura, piso, pintura e construção de banheiros que atenderá 100 casas localizadas no bairro Santa Cecília (Matadouro), 75 no Santo Antônio, 40 em uma comunidade da zona rural e as demais em outras localidades.

“Esse programa vai transformar a vida de muita gente que precisa”, enfatizou Ronaldo Lopes, citando ainda a construção de praças, ampliação da pavimentação de ruas asfaltadas, novos postos de saúde e recuperação de estradas vicinais, além do trabalho regular da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pasta que tem o engenheiro civil Ivo Costa no comando, presente na reunião.

Saúde

O gestor da Secretaria Municipal de Saúde, Guilherme Lopes, também participou do encontro e destacou os benefícios quem, em breve, a população de Penedo terá com o funcionamento do centro de especialidades médicas e odontológicas no antigo hospital Semep.

O imóvel também será o endereço do novo Centro de Saúde da Mulher, mais amplo e com mais serviços, do Laboratório Municipal, setor de esterilização e provavelmente de uma sala do Hemoar.

Guilherme Lopes também destacou a aquisição de um ônibus equipado com três consultórios para atender comunidades com menor população da zona rural e o funcionamento do serviço de emergência para povoados, uma central com duas ambulâncias regulada na cidade e outra na região de Pindorama, exclusivas para atender o morador do campo.

“Nós estamos aqui para mostrar a vocês o resultado do nosso trabalho somente em nosso primeiro ano de gestão e o que já temos para entregar a partir do próximo ano”, disse Guilherme Lopes, lamentando a prática da política mesquinha por parte de algumas pessoas que torcem pelo pior e tentam enganar a opinião pública para tirar proveito político.

por Fernando Vinícius – Decom PMP