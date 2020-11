Ronaldo Lopes é eleito prefeito de Penedo

O povo de Penedo foi às urnas neste domingo, 15, para eleger o engenheiro civil Ronaldo Lopes prefeito do município. Ao lado do radialista João Lucas, os candidatos do MDB abriram uma diferença superior a três mil votos e não podem ser mais superados pelos demais concorrentes.

Político ficha limpa e de competência inquestionável, Ronaldo Lopes fez uma campanha fundamentada na apresentação de propostas e de seu preparo para administrar a cidade. Ao longo de 35 anos de vida pública, ele trabalhou à frente de órgãos de grande porte, entre eles Cohab, DER, Codevasf e Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Dr. Hélio Lopes

Ronaldo Lopes exerceu ainda um curto mandato como deputado estadual, cargo que seu pai – o médico Dr. Hélio Nogueira Lopes, falecido em maio por causa da Covid-19 – também ocupou, ambos representando o povo de Penedo à altura de sua importância.

Agora, Ronaldo Lopes alcança o mesmo lugar que projetou seu pai politicamente: prefeito de Penedo. A referência ao ex-secretário estadual de saúde e empresário pioneiro na instalação de rádio (AM e FM) em Penedo é presente na vida de Ronaldo, reafirmada em seus pronunciamentos e no contato com a população.

Gratidão e reconhecimento

Em todos os lugares do município, na cidade ou no campo, Ronaldo Lopes ouviu agradecimento de pessoas e famílias aos serviços prestados por seu pai, na medicina ou na administração da cidade, reconhecimento que torna o legado de respeito e hombridade cada vez mais vivo na trajetória ilibada de Ronaldo Lopes.

A vitória do 15 em Penedo representa ainda a ampliação de todos os avanços registrados nos oito últimos anos na cidade histórica, principalmente em educação e saúde, além da recuperação e construção de atrativos turísticos.

Planejamento e coordenação

Ronaldo Lopes é o vice-prefeito do governo de Marcius Beltrão, sendo o responsável por planejar e coordenar investimentos em infraestrutura. Por sua vez, João Lucas é vereador e repercute, na Câmara e no rádio, os reclames da população, tornando-se um dos elos que fortalecem a relação entre povo e administração municipal.

O eleitorado penedense entendeu ainda que o governador Renan Filho confia em Ronaldo Lopes e continuará sendo um parceiro forte de Penedo. O gestor do mandato 2021/2024 agradece a escolha consciente da maioria e, em breve, divulgará um vídeo que pode ser resumido em uma frase: muito obrigado, povo de Penedo!

Fonte: Assessoria