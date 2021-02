Ronaldo Lopes é empossado Presidente da Junta de Serviço Militar

O Prefeito Ronaldo Lopes assume a presidência da Junta de Serviço Militar (JSM) e a direção do Tiro de Guerra de Penedo. A solenidade de posse foi realizada nesta terça-feira, 09, na sede da Prefeitura de Penedo.

A parceria entre o poder público municipal e o Exército brasileiro foi destacada por Ronaldo Lopes. “Não faltará apoio ao Tiro de Guerra de Penedo e nem à Junta de Serviço Militar”, afirmou o prefeito penedense, mencionando ações desenvolvidas em conjunto entre as duas instituições, a exemplo dos mutirões de combate à dengue.

No cotidiano, a Prefeitura de Penedo também colabora efetivamente com as Forças Armadas. O trabalho da Junta de Serviço Militar na cidade tem como secretário um servidor cedido pelo município, Agustinho Silva Lisboa, cuja dedicação foi elogiada por oficiais que representaram o Exército durante a posse.

A solenidade de juramento e posse foi encerrada com a entrega das bandeiras que representam o Brasil, o estado de Alagoas e o município de Penedo ao Tiro de Guerra.

Fonte: Decom (PMP)