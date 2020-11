“Ronaldo Lopes é o nome mais competente para realizar os sonhos de Penedo”, afirma Renan Filho

Milhares de penedenses prestigiaram a caminhada e o comício de Ronaldo Lopes/João Lucas realizados na noite desta quarta-feira, 11, em Penedo. No meio do povo, o governador Renan Filho sentiu o carinho da população por ele e por seu principal aliado na cidade contemplada com investimentos em todas as áreas, desde o início de sua gestão.

A caminhada democrática, realizada em clima de paz e alegria, arrastou uma multidão da Cohab até a Vila Matias. A cada passo da Rota do Avanço, a boa receptividade do povo penedense era demonstrada com um gesto de amor, um aceno festivo e um brilho no olhar dos moradores em direção a Renanzinho, Ronaldo e João Lucas.

Do alto da responsabilidade que o coloca com 80% da aprovação dos penedenses ao seu governo, Renan Filho sentiu-se à vontade para passar dicas da receita de uma administração de sucesso.

Além da competência e da determinação para fazer as coisas acontecerem, virtudes encontradas em Ronaldo Lopes e reconhecidas até por seus adversários, o governador destacou a necessidade de montar uma equipe de alto nível técnico, com pessoas da cidade capazes de realizar bons projetos.

“Formar as parcerias necessárias para viabilizar, com o governo de Alagoas e com o governo federal, recursos para realizar obras importantes”, acrescentou Renan Filho sobre aspecto abordado por Ronaldo Lopes durante entrevista que concedeu ao radialista Alves Correia antes da caminhada que conclui a agenda de atos públicos da chapa do MDB em Penedo.

“Deputados e senadores gostam de trabalhar comigo porque sabem que eu vou transformar as emendas que eles destinam em melhorias para a qualidade de vida da população”, afirmou Lopes na Grande Rio FM.

Formado em Engenharia Civil e vice-prefeito de Penedo desde 2013, o melhor candidato à sucessão de Marcius Beltrão é responsável por fazer Penedo avançar em termos de infraestrutura e tornar-se mais preparada para receber novos investimentos, em setores diferentes da economia.

“Eu sei que Ronaldo é o nome mais competente para realizar os sonhos de Penedo à frente da prefeitura. Sem dúvida alguma, ele está preparado para realizar uma administração realizadora e ainda melhor do que as administrações brilhantes do prefeito Marcius!”, afirmou Renan Filho no ato que também entra para a história da política penedense por sua dimensão, importância e reafirmação de uma aliança política capaz de gerar ótimos resultados para Penedo.

