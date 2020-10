Ronaldo Lopes faz caminhada histórica em Penedo

A campanha de Ronaldo Lopes está consolidada em Penedo. Ao lado do governador Renan Filho, do prefeito Marcius Beltrão, do companheiro de chapa João Lucas e do povo penedense, o líder da Rota do Avanço fez um comício histórico.

Diante de uma multidão, Ronaldo Lopes e todos que querem fazer Penedo avançar muito mais em seu desenvolvimento compartilharam as propostas do candidato que apoiado por Renan Filho.

O governador que mais investimentos trouxe para Penedo declarou seu amor por Penedo, sentimento que só está abaixo do valor que a cidade tem para Ronaldo Lopes.

“Pode ter até um penedense que goste de Penedo tanto quanto eu, mas será muito difícil encontrar um penedense que goste mais de Penedo do que Ronaldo Lopes”, comparou Renanzinho, relacionando todos os benefícios viabilizados para a cidade histórica por intercessão do amigo e correligionário.

“Ronaldo está certo, tem que defender Penedo mesmo!”, completou, mostrando que a manutenção da parceria entre os governos estadual e municipal vai gerar mais avanços e tornar Penedo um lugar muito melhor de se viver.

Compromisso

“Nós temos que olhar Penedo daqui pra frente e colocar uma pessoa comprometida com a nossa população, com a prefeitura, e Ronaldo Lopes é esta pessoa, responsável e sem máculas em sua vida pública”, destacou o prefeito Marcius Beltrão no comício.

“Ronaldo me ajudou muito a governar Penedo nesses oito anos, nós somos pessoas determinadas e com um objetivo comum: trabalhar cada vez mais por nosso povo”, completou o prefeito durante o ato realizado neste sábado, 16.

Marcius afirmou ainda ter certeza que Ronaldo fará um trabalho melhor porque o município está mais estruturado, com a prefeitura organizada e sem dever salário aos servidores, panorama bem diferente de como Penedo foi entregue à dupla que se empenhou em devolver uma vida digna aos penedenses.

Competência

Com uma vida pública exemplar, sem qualquer irregularidade à frente dos órgãos que administrou (Cohab, DER, Codevasf e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Ronaldo Lopes tem competência e passado limpo.

“Hoje me sinto preparado para ser prefeito de Penedo. Sempre honrei meu nome, de minha família e de minha cidade por onde passei. Não tenho um só processo nesses 35 anos de vida pública e por isso, posso chegar aqui e pedir o voto. Vocês têm certeza que estão escolhendo um candidato ficha-limpa!”, frisou Ronaldo Lopes.

