Ronaldo Lopes lança Programa Estagiar para estudantes de nível médio e superior

Ingressar no mercado de trabalho, ainda sem formação profissional concluída e com pouca ou nenhum experiência, é um obstáculo que a sensibilidade do Prefeito Ronaldo Lopes põe abaixo com o lançamento do Programa Estagiar.

A inclusão de estudantes das redes pública e particular devidamente matriculados em curso de de nível médio, superior ou de educação profissional foi lançada nesta segunda-feira, 18, pelo gestor penedense.

“Vamos contratar inicialmente cerca de 40 estagiários, em conformidade com a legislação, sendo que o principal benefício da nossa medida de governo é a preparação de nossa juventude para o primeiro emprego”, destaca Ronaldo Lopes sobre a importância da ação inovadora na Prefeitura de Penedo.

O gerenciamento do Programa Estagiar está a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR).

O prazo do estágio terá duração de um ano, com possibilidade de renovação pelo mesmo mesmo período, com pagamento de bolsa no valor de meio salário mínimo para estágio que não é obrigatório para conclusão do curso.

A regulamentação do Programa Estagiar está publicada no Diário Oficial do Município, no Decreto Municipal nº 755/2021.

Clique aqui para conferir o documento

Fonte: Decom PMP