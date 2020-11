Ronaldo Lopes reúne-se com Maurício Quintella nesta terça-feira, 17

Comemorar a vitória, descansar e esperar a data de posse para iniciar a gestão? Nada disso. Trabalho é prioridade para Ronaldo Lopes administrar Penedo, compromisso assumido na prática que o leva amanhã (terça-feira, 17) até Maceió, onde reúne-se com o Secretário de Estado de Infraestrutura, Maurício Quintella.

Na pauta da agenda do prefeito eleito ontem, com quase 50% dos votos válidos, mais investimentos para Penedo, todos direcionados à geração de emprego e renda por meio do turismo, uma das metas do mandato de Ronaldo Lopes/João Lucas.

O encontro entre o próximo administrador de Penedo e o gestor da Seinfra vai tratar da instalação de um receptivo turístico no casarão do Capespe; a urbanização da Prainha de Penedo, no Rio São Francisco; e a construção de uma passarela entre a orla do Barro Vermelho e o Paço Municipal.

Parceria

Os três projetos foram elaborados por equipe coordenada por Ronaldo Lopes, engenheiro civil e atual vice-prefeito de Penedo, e apresentadas à comitiva do Bando de Desenvolvimento da América Latina, em setembro de 2019. As propostas já estão aprovadas para execução a ser feita em parceria com o Governo de Alagoas.

O trabalho que começa antes mesmo da posse do prefeito eleito com 3.663 votos de diferença para Ivana Toledo (14.060 votos para Ronaldo contra 10.397 da segunda colocada) foi anunciado nesta segunda-feira, 16, durante entrevista na Penedo FM.

Gratidão

Durante o bate-papo com a radialista Martha Martyres, âncora do programa Lance Livre, Ronaldo Lopes agradeceu a Deus, ao povo de Penedo, equipe de trabalho da campanha, candidatos a vereador que o apoiaram e o governador Renan Filho.

Ele também respondeu perguntas dos ouvintes, ouviu vários depoimentos de felicitações e reafirmou sua prioridade de governo, ao lado do vice João Lucas: trabalhar por Penedo.

por Assessoria