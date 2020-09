Ronaldo Lopes será o candidato do MDB a prefeito de Penedo

O MDB agendou para 15 de setembro a data de realização de sua convenção partidária em Penedo. O ato oficializará o vice-prefeito e engenheiro civil Ronaldo Lopes como cabeça da chapa majoritária apoiada pelo PDT, partido do prefeito Marcius Beltrão.

A aliança iniciada em 2013 – primeiro ano do governo que recolocou Penedo em destaque pela eficiência das políticas públicas adotadas – está cada vez mais fortalecida e concorre amparada no apoio popular, inclusive para a Câmara de Vereadores.

Os dois partidos reuniram seus pré-candidatos para orientá-los a respeito das alterações na legislação. Aspectos relacionados ao desenvolvimento das eleições 2020, o novo calendário eleitoral e o detalhamento das mudanças, com implicações nas chapas proporcionais e majoritária, foram amplamente discutidos.

15 de novembro

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a data do pleito municipal foi adiada de outubro para o dia 15 para novembro, data da proclamação da República do Brasil em movimento liderado pelo alagoano Deodoro da Fonseca, marechal do Exército.

Ainda em função da doença combatida em Penedo com ações comprovadamente eficazes – o município tem taxa de mortalidade por Covid-19 equivalente a 0,02% de sua população –, o horário de votação foi ampliado.

O compromisso do eleitor com o futuro de sua cidade será das 7 às 17 horas, com prioridade para votação para idosos no período das 7 às 10horas. O uso de máscara protetora facial continua obrigatório para todas as pessoas. Nas seções, a justiça eleitoral terá que disponibilizar álcool 70% e EPIs para mesários.

por Fernando Vinícius/Aqui Acontece