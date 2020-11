Ronaldo Lopes vence debate e afirma que será o prefeito do diálogo

Os funcionários efetivos da Prefeitura de Penedo têm encontro marcado com Ronaldo Lopes e João Lucas logo no início de 2021, primeiro ano do governo que vai gerar mais avanços para a cidade histórica e sua população.

“No nosso mandato, a partir de janeiro, nós vamos sentar com o sindicato que realmente representa os funcionários e vamos abrir o diálogo para tratar de todas as questões, inclusive aumento salarial”, assegurou Lopes, reafirmando seu compromisso com a realização do concurso público lançado em 2020 e suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus.

O candidato mais preparado para administrar o município comprovou sua capacidade e qualificação durante debate promovido na noite desta quinta-feira, 05, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem).

Prefeito do Diálogo

“Eu serei o prefeito do diálogo, principalmente com os servidores públicos municipais, através da diretoria do Sindspem, e vamos analisar essa questão da previdência. Estou aberto ao diálogo e se ficar provado que realmente não é a melhor solução para os funcionários, para Penedo, nós podemos rever sim”, disse Ronaldo Lopes para servidora da Prefeitura de Penedo que questionou sobre a instituição da Penedo Prev, o instituto que administra a previdência própria do funcionalismo municipal.

No bloco aberto para perguntas entre os candidatos, Ronaldo Lopes provou que a zona rural de Penedo é bem assistida. “Nós estamos construindo oito ginásios poliesportivos cobertos para atender não só os alunos da rede municipal, mas a própria comunidade”, informou o vice-prefeito penedense que projetou, executou e conseguiu recursos para a realização de diversas obras no município que já atingiu e até ultrapassou as metas de 2021 do Ideb, sendo o melhor desempenho registrado em uma escola da zona rural.

Sobre a falta de médico em apenas dois postos de toda rede pública de Penedo, Ronaldo Lopes explicou que nem mesmo o salário de 14 mil reais atrai interessados. “Os médicos não querem vir para o interior, muito menos para a zona rural”, acrescentou o engenheiro civil que irá recuperar e manter todas as estradas vicinais em condições de tráfego.

Gestor de Penedo

Ronaldo Lopes comentou que Penedo precisa de um gestor que respeite a cidade e seu povo, diferente dos que governaram o município e tentam voltar, mesmo depois de deixar servidores passando fome, com três folhas de pagamento atrasadas. Essa dívida foi quitada durante o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, que mantém o salário do funcionalismo em dia e pago dentro do mês trabalhado.

Ainda sobre assuntos diretamente relacionados com o funcionalismo municipal, Ronaldo Lopes reafirmou a manutenção de um canal permanente de diálogo para retomar o convênio Sindspem, ferramenta que viabilizava a circulação de recursos no comércio e setor de serviços por meio do cartão destinado a funcionários municipais.

O Plano de Cargos e Carreiras (PCC) de todo funcionalismo municipal que tramita na Câmara de Vereadores também será colocado para debate entre servidores e o governo Ronaldo Lopes/João Lucas, conforme assegurou o cabeça da chapa, inclusive para eventual correção após a provável aprovação da matéria no Legislativo.

Emprego e Renda

Consciente do principal problema da cidade (geração de emprego e renda), Ronaldo Lopes destacou o planejamento de fortalecer o turismo na cidade, com novas vertentes; atrair mais empresas para se instalar no Distrito Industrial; e apoio ao homem do campo que atua na agricultura familiar para criar vagas de trabalhar e fazer a economia do município crescer.

No encerramento, Ronaldo Lopes parabenizou o Sindspem pela realização do debate e encerrou mais um dia de trabalho reunindo-se com a coordenação da campanha e correligionários da Rota do Avanço.

Fonte: Assessoria