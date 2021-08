Roupas e 600 perfumes sem notas fiscais são apreendidos pela PRF em São Sebastião

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 101 kg de mercadorias sem nota fiscal na BR-101, em São Sebastião, Agreste alagoano. Entre os produtos estavam quatro sacolas de roupas e 600 perfumes. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23).

Ninguém foi preso. As mercadorias foram encontradas no porta-malas de um ônibus que seguia de São Paulo (SP) para Natal (RN), durante uma fiscalização realizada no sábado (21).

De acordo com informações levantadas pelos policiais, os perfumes, que pareciam ser falsificados, seriam entregues na cidade de Caruaru, em Pernambuco. As roupas tinham Maceió como destino.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel dos Campos, Alagoas.

Fonte: G1/AL