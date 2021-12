Ruas asfaltadas em Penedo recebem redutores de velocidade e sinalização

A Prefeitura de Penedo instala redutores de velocidade e sinaliza o equipamento nas ruas que ganharam pavimentação asfáltica, investimento em mobilidade urbana viabilizado por meio de parceria com o Governo de Alagoas.

O trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) tem orientação da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e atende demanda da população penedense.

A circulação de carros e motos em alta velocidade nas vias asfaltadas é motivo de reclamação constante, queixa repercutida nos meios de comunicação da cidade e também na Câmara de Vereadores.

O serviço da Prefeitura de Penedo já atendeu a Rua Belo Horizonte com cinco redutores de velocidade, inclusive em duas transversais da referida via que ganharam três quebra-molas em cada uma, todos sinalizados com placa (sinalização vertical) e pintura (sinalização horizontal).

No Loteamento São Gonçalo, o trabalho também já está concluído, atendendo a rua B (onde funcionam a Escola Estadual Dr. Alcides Andrade e a nova Escola Municipal Costa Mangabeira) e a rua C, ambas com dois redutores de velocidade e a respectiva sinalização nos dois sentidos das vias públicas.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP