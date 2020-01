SAAE emite nota sobre a falta de água em 3 povoados de Penedo

A direção do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, Informa aos consumidores da Zona Rural dos Povoados Itaporanga, Marizeiro e Coqueiro que, a falta d’água se deu por conta do Roubo que aconteceu na estação de Tratamento de água (ETA) do povoado Itaporanga, em um ato criminoso e de vandalismo foram roubados fios elétricos, quadros elétricos, válvulas hidráulicas e o transformador da rede elétrica e entre outros.

Estamos trabalhando para o abastecimento voltar o mais rápido possível.

Fonte: Assessoria