A direção do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), informa aos consumidores de toda parte alta, exceto as abastecidas por poços, que no próximo domingo, 03/05/2020, irá suspender o fornecimento de água para lavagem dos floculadores e decantadores a partir das 05:00h.

A previsão do retorno do abastecimento de água será às 12h.

Fonte: Assessoria