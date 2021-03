SAAE Penedo amplia rede de abastecimento de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da Prefeitura de Penedo está ampliando a rede de abastecimento para moradores do Loteamento Monte Rey, localizado na parte alta da cidade.

O trabalho realizado por trabalhadores da autarquia municipal, com a devida orientação técnica, melhora o serviço prestado aos consumidores, inclusive por meio de ação que identifica irregularidades.

De acordo com levantamento do próprio SAAE Penedo, cerca de 200 imóveis foram visitados, com 31 irregularidades verificadas, em sua grande maioria caracterizada pela inversão da posição do hidrômetro.

A manobra ilegal gera aplicação de multa e de relativamente fácil de ser comprovada porque o hidrômetro passa a funcionar como se o imóvel fosse o fornecedor de água.

O trabalho do SAAE Penedo para ampliação da rede de fornecimento de água, em paralelo com o combate às irregularidades, terá continuidade por outras localidade do município.

Fonte: Decom PMP