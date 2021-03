SAAE Penedo divulga pregão eletrônico n.º 01/2021

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, estado de Alagoas, através de seu Pregoeiro Oficial José Claudio da Silva, comunica aos interessados que está aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, nos termos do Decreto Municipal n.º 659/2020, Decreto Municipal n.º 660/2020, Lei federal nº 10.520/2002, Lei Complementar federal Nº 123/2006, aplicando-se subsidiariamente, a Lei federal Nº 8.666/1993.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº. 01/2021.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum).

DATA: 09/04/2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 14h00min

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bnc.org.br

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados a partir de 24/03/2021, na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo/AL, no horário das 07h30min às 13h30min, através dos sites www.saaepenedo.com.br, www.bnc.org.br e ainda poderá ser solicitado através do e-mail claudiosilva@saaependo.com.br

Fonte: Assessoria