SAAE Penedo é selecionado em chamada pública da Equatorial Alagoas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da Prefeitura de Penedo foi selecionado em chamada pública lançada pela empresa Equatorial Energia.

O processo direcionado para empresas de saneamento que funcionam em Alagoas vai melhorar a eficiência enérgica da autarquia municipal.

“A seleção pública da Equatorial foi aberta para todas as instituições que trabalham com a parte de saneamento em Alagoas e somente o SAAE Penedo e a Casal foram aprovados, a Casal com 69,5 pontos e a gente com 67,7”, explica o diretor-presidente do SAAE Penedo, Carlos Dias.

O resultado comprova a qualidade técnica e organização do SAAE Penedo, gerando economia e melhor eficiência energética para a autarquia municipal contemplada com investimento que totaliza R$ 431.977,83.

“Nós vamos receber três motores que serão instalados pela empresa, tudo custeado pela Equatorial. Dois desses motores irão substituir equipamentos antigos e em uso na estação da Rocheira e o terceiro virá para nossa estação de tratamento de água”, informa Carlos Dias.

Com os novos equipamentos, o serviço será feito com mais segurança e economia, avanços que poderão ser ampliados no próximo edital da Equatorial Alagoas. Considerando a aprovação na primeira chamada, a autarquia trabalha para conquistar novos investimentos em eficiência energética, sanando problemas que afetam os serviços e a população.

Fonte: Decom PMP