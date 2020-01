SAAE Penedo emite nota sobre a sinalização parcial de vias urbanas

O SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo vem a público esclarecer a população que a sinalização parcial de vias urbanas que se encontram com reparo de tubulação é atribuição desta autarquia. O SAAE possui cones e cavaletes refletivos para sinalização dos locais de reparo nas ruas, nos termos do Código Brasileiro de Trânsito. Entretanto, tem sido comum a remoção e subtração do referido material sinalizador, fato que se constitui infração legal e poderá causar acidentes graves, inclusive a morte de inocentes. O SAAE solicita a população que respeite os sinalizadores colocados para interdição de ruas ou locais públicos, bem como que seja efetuada a denúncia dos infratores que fazem sua subtração ou remoção.

Respeitar e preservar a sinalização de vias em reparo é proteger a vida de seu semelhante.

