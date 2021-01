SAAE Penedo investe para melhorar abastecimento de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Penedo investe em novos equipamentos e se adapta ao baixo nível do Rio São Francisco para normalizar a distribuição de água tratada para a população.

O serviço prestado pela autarquia da Prefeitura de Penedo está abaixo de sua capacidade plena devido a redução da vazão nas Usinas Hidrelétricas de Xingó e Sobradinho, conforme informa a Chesf.

A partir desta quinta-feira, 14, Xingó opera com defluência de 1.000 m³/s (ou seja, um milhão de litros de água liberados por segundo) e apenas 900 m³/s em Sobradinho. Em 1º de janeiro, Xingó registrou descargas de até 2.200 m³/s, conforme dados da Agência Nacional de Águas (ANA).

A redução acentuada da vazão, em curto espaço de tempo, gera impactos negativos para qualquer sistema de abastecimento de água. Por isso, 75% das ligações do SAAE Penedo estão com menor volume nas torneiras.

O percentual equivale aos que dependem do trabalho feita na Rocheira, onde está localizada a principal estação do sistema que fornece água tratada, de alta qualidade e avaliada entre as melhores do Nordeste brasileiro.

Das três bombas da Rocheira, apenas uma tem possibilidade de funcionar, ainda assim a de menor capacidade de captação e dependendo do movimento das marés.

por Fernando Vinícius – Decom (PMP)