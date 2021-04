SAAE Penedo publica mais dois pregões eletrônicos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, através de seu Pregoeiro Oficial José Claudio da Silva, comunica aos interessados que está aberta a licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº. 02/2021.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização de ambientes.

DATA: 19/04/2021.

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 14h00min.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico para registro de preço nº. 03/2021.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Produtos Químicos.

DATA: 26/04/2021.

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 14h00min.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bnc.org.br

Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados a partir de 01/04/2021, na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo/AL, no horário das 07h30min às 13h30min; através dos sites www.saaepenedo.com.br e www.bnc.org.br ou ainda poderá ser solicitado através do e-mail claudiosilva@saaependo.com.br

