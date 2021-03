SAAE Penedo recebe visita do Secretário Estadual de Infraestrutura e do Prefeito Ronaldo Lopes

O Diretor-Presidente do SAAE Penedo, Carlos Dias, recebeu a visita do Secretário Estadual de Infraestrutura, Maurício Quintella, e do Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, nesta quinta-feira, 25.

Todos os avanços realizados pela atual gestão do SAAE Penedo foram apresentados por Carlos Dias, assim como a estrutura, equipamentos e pessoal de um dos melhores serviços autônomos de água e esgoto de Alagoas.

Carlos Dias agradece o empenho do Prefeito Ronaldo Lopes em trabalhar na busca de melhorias para a autarquia municipal que abastece a população de Penedo com uma das melhores águas do Brasil, assim como os compromissos assumidos pelo Secretário Maurício Quintella.

O Diretor do SAAE Penedo parabeniza ainda todos os servidores pelo comprometimento com os serviços ofertados à população, agradecendo a visita encerrada na nova orla do Barro Vermelho, onde a principal estação de captação de água da cidade também foi vistoriada.

Fonte: Assessoria