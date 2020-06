SAAE Penedo tem novo diretor geral

A Prefeitura Municipal de Penedo publicou no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira (19), a nomeação do novo Diretor Geral do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

A portaria assinada pelo Prefeito Marcius Beltrão, nomeia para o cargo de diretor geral do SAAE, Carlos Roberto dos Santos Dias, em virtude do falecimento do diretor geral Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcanti.

Carlos Dias, como é mais conhecido, integrava a equipe montada por Francisco Beltrão, que faleceu sendo mais uma vítima de Covid-19, doença provocada pelo novo Coronavírus.

O novo Diretor Geral, estava ocupando interinamente a direção geral da autarquia municipal, após o então diretor Francisco Beltrão ser internado, acometido pela Covid-19. Passando a assumir agora o cargo em definitivo.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)