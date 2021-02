SAAE Penedo vai melhorar abastecimento de água para Assentamento Novo Horizonte

Moradores do Assentamento Novo Horizonte receberam nesta quarta-feira, 03, representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da Prefeitura de Penedo.

A visita coordenada pelo Diretor Operacional Jailton Santos, o Gerente de Operação e Manutenção Marcelo Salgueiro e o Gerente de Comunicação Eudes Alves foi realizada com objetivo de melhorar o abastecimento de água para a comunidade situada a 37 km da sede do SAAE Penedo.

Acompanhados por equipe técnica, os representantes da autarquia da Prefeitura de Penedo apresentaram o que pode ser feito para ampliar o fornecimento do serviço essencial.

“Nós vamos elaborar um estudo que aponte qual alternativa é mais viável para a implantação do sistema de abastecimento de água no Novo Horizonte. Pode ser a perfuração de um segundo poço, na parte alta da comunidade, ou instalar uma extensão da rede, a partir do poço localizado na parte baixa”, explica Carlos Dias, Diretor Presidente do SAAE Penedo.

Seja qual for a solução, as 73 famílias que residem no assentamento terão rede domiciliar instalada, mais um avanço para a qualidade de vida dos moradores que sobrevivem basicamente do cultivo de roças.

O SAAE Penedo também assegurou a continuidade do abastecimento feito por meio de caminhão pipa que leva água tratada, captada da sede da autarquia, para atender os moradores do Novo Horizonte.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP