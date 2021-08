Sabores de bolo no pote mais procurados pelos clientes

Você está começando o seu pequeno negócio de bolo no pote e gostaria de começar bem. Que tal conhecer sete dos sabores mais procurados neste tipo de doce e agradar desde o início?

O ramo alimentício, principalmente na parte de doces e confeitaria, pode causar certas inseguranças. Para isso, o melhor é sempre pesquisar muito e ter claro sobre o que é o seu negócio e quem são os seus clientes ideais. Comece devagar e vá medindo o mercado, assim as chances de sucesso aumentam!

Conheça neste post sete ideias de bolo no pote para fazer e vender! Uma dica: assim que sua produção aumentar, procure os melhores preços em atacados! Vamos lá?

Bolo de leite ninho

Essa receita se popularizou há poucos anos e já é um favorito! Esse bolo vai leite em pó tanto na massa quanto no recheio, se prepare para usar muito leite condensado . Com certeza não vai decepcionar!

Uma ideia é enfeitar com um brigadeiro de leite em pó por cima para trazer mais charme e acabamento para o seu produto.

Bolo de brigadeiro

Um clássico que não tem erro. O bolo de brigadeiro é um queridinho e com certeza pode ser um dos primeiros sabores que você vai comercializar. Faça um pão de ló simples de chocolate e capriche em um brigadeiro mais cremoso para recheio e cobertura.

Aqui também a sugestão é enfeitar com um pequeno brigadeiro enrolado em granulado ou flocos para finalizar com elegância. Para deixar ainda mais gostoso, use chocolate em barra na receita do doce!

Bolo de pote fitness

Para ninguém ficar passando vontade, o bolo de pote fitness é uma tendência e com certeza pode ficar delicioso! Não se assuste, há diversas receitas disponíveis que são muito fáceis de fazer e o resultado fica muito satisfatório. Aproveite e conquiste esse público também!

Bolo de sensação

Essa receita é muito querida e agrada quem adora um sabor de morango. Geralmente o recheio é uma mousse, mas pode ser adaptado. Avalie suas possibilidades e invista nesse sabor!

Lembre-se sempre de fazer uma cotação tanto pela internet quanto nos pontos de venda mais próximos de você e realizar um cálculo para entender qual será o lucro. Vale a pena esperar um pouco e encontrar por exemplo, chocolate ou leite condensado na promoção.

Bolo de abacaxi com coco

Refrescante, doce na medida certa e com o toque do abacaxi. O coco pode agradar muitos clientes e por isso esse bolo clássico não podia ficar de fora da lista!

Invista em um pão de ló simples e capriche em um creme com pedaços de abacaxi. De cobertura, coloque um creme branco com coco ralado. Seus clientes vão se surpreender!

Bolo de Nutella

Esse bolo é de dar água na boca e agrada clientes de diferentes idades. O creme de avelã pode ser seu aliado para bombar suas vendas e atrair mais clientes. Faça um pão de ló de chocolate e invista em um recheio e cobertura de brigadeiro de Nutella.

Quando sua produção começar a aumentar, invista em um balde de 3 kg de Nutella e encante todos seus clientes com o sabor inconfundível!

Bolo de prestígio

Mais uma opção com coco, mas que harmoniza bem com o chocolate. Para enfeitar por cima, compre um pacote de bombom e quebre por cima da cobertura. Esse toque pode ser essencial para elevar o seu bolo no pote!

Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos! Não desista dos seus empreendimentos, delicie todos os seus clientes com os sabores mais queridos! Continue lendo mais sobre culinária e boa sorte!