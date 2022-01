Sabrina Sato é contratada pela Globo e comandará programa

Sabrina Sato foi contratada pela Globo para apresentar o Desapegue Se For Capaz, no GNT. A proposta da atração é fazer com que o participante deixe para trás o que não tem mais utilidade em casa.

A primeira temporada terá dez episódios e Sabrina Sato contará com ajuda de uma personal organizer e uma arquiteta para transformar o ambiente.

O perfil do GNT nas redes sociais comemorou a novidade. “Pode entrar, Sabrina Sato! A nova apresentadora do GNT tá chegando por aqui pra comandar o novo programa “Desapegue Se For Capaz”, com Micaela Goes e Gabi de Matos, a partir de abril. Fica de olho que em breve vamos contar mais novidades”, diz a legenda do vídeo.

A publicação foi comentada por profissionais da Globo, como os apresentadores Astrid Fontenelle, João Vicente e a atriz Tais Araújo, todos desejando boas vindas.

Sabrina Sato segue com o contrato na Record TV. No ano passado, ela comandou a primeira temporada do reality show Ilha Record, vencida pela empresária e DJ Any Borges.

Fonte: Terra