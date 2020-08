Sai hoje o campeão alagoano de 2020

Pela quinta vez consecutiva, CRB e CSA decidem o Campeonato Alagoano. A partida acontece nesta quarta-feira (5), às 21 horas, no estádio Rei Pelé. O Galo está em busca do 31º título, enquanto o Azulão quer a 40ª taça. A Gazetaweb transmite o jogo em Tempo Real.

Em 2016, o Regatas levou a melhor nas duas partidas: venceu a primeira por 2×0 e a segunda por 1×1. Um ano depois, deu CRB novamente. Dessa vez, 1×0 e 3×2 para o Galo.

Mas o CSA decidiu quebrar a dinastia. Em 2018, após ter perdido o primeiro jogo por 1×0, fez 2×0 no segundo e ficou com a taça. Um ano depois, o Azulão venceu a primeira partida por 1×0, perdeu a segunda pelo mesmo placar e foi campeão depois de fazer 4×2 nos pênaltis.

Neste ano, os times fizeram o Clássico das Multidões duas vezes. Pela Copa do Nordeste, o jogo terminou empatado em 1×1. No Alagoano, pela 7ª rodada da fase de grupos, o Azulão levou a melhor: 1×0.

Antes da paralisação em razão da pandemia da Covid-19, o time alvirrubro vivia um bom momento. Já a equipe maruja tentava se encontrar. Nesse retorno, o CRB com uma vitória, um empate e duas derrotas. O CSA tem três resultados positivos e um negativo.

As duas equipes ainda estão tentando encontrar a melhor formação para jogar na temporada. O Galo, que perdeu o meia Rafael Longuine, está apostando no argentino Diego Torres para assumir a posição. O Azulão não chegou a ter um camisa ’10’ indiscutível, mas Andrigo pode ser protagonista no meio-campo.

CSA

O elenco azulino folgou no período da manhã da terça-feira (4) e realizou um trabalho durante a tarde. A atividade feita foi pensada para que os jogadores não tivessem tanto desgaste, já que todos vêm de uma sequência grande de jogos em um curto espaço de tempo.

O técnico Eduardo Baptista se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe que derrotou o Murici por 4×0, na segunda (3), pela semifinal do Estadual. Rodrigo Pimpão e Nádson foram os destaques do confronto e podem voltar a atuar juntos na grande decisão.

Assim, a provável escalação do CSA é: Thiago Rodrigues; Norberto, Alan Costa, Luciano Castán e Igor Fernandes; Márcio Araújo, Yago e Andrigo [Nádson]; Rodrigo Pimpão, Rafael Bilu e Michel Douglas.

CRB

Também pensando em minimizar desgastes, o Regatas realizou um trabalho regenerativo com os jogadores no CT Ninho do Galo, na manhã de terça. Durante a tarde, o elenco permaneceu reunido lá, concentrado para o clássico.

O treinador Marcelo Cabo elogiou a atuação do time na partida contra o ASA e afirmou que o CRB teve o domínio durante todo o jogo. Nos pênaltis, Victor Souza brilhou, e Diego Torres deu movimentação ao meio-campo da equipe.

Sem mudanças, a provável formação do time alvirrubro deve ser: Victor Souza; Lucas Mendes, Gum, Ewerton Páscoa e Igor Cariús; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Magno Cruz, Léo Gamalho e Erik.

Arbitragem

Denis da Silva Ribeiro Serafim (CBF/AL) é o árbitro principal. Ele será auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo (CBF-AL) e Maxwell Rocha Silva (CBF-AL). Jonata de Souza Gouveia (CBF/AL) atua como quarto árbitro e Charles Hebert Ferreira (CBF-AL) é o analista de campo.