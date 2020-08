Saiba como agendar atendimento para o Detran, Instituto de Identificação ou Sine

Mesmo com a capital alagoana na fase azul do distanciamento social controlado, os órgãos e secretarias do Estado continuam tomando os cuidados necessários para garantir uma prestação de serviços segura à população. É por isso que todos os atendimentos presenciais deles estão sendo realizados por meio do Agendamento Já!, plataforma que pode ser acessada em qualquer dispositivo, pelo endereço eletrônico agendamento.seplag.al.gov.br.

Desenvolvido pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), por meio da Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC) e da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), o sistema é o que agora deve ser utilizado para quem quer ser atendido na sede do Instituto de Identificação, no Detran ou no Sine Jaraguá.

Para marcar o seu agendamento, basta acessar o site e fazer o login com o seu CPF ou realizar um breve cadastro. Em seguida, escolha a unidade responsável pelo atendimento em questão e, depois, o serviço que deseja realizar. Após a escolha do serviço, é necessário marcar o dia e a hora em que você deseja ser atendido, confirmar as informações e comparecer ao local na data agendada, munido de documento de identificação, com no máximo 15 minutos de antecedência.

Vagas são disponibilizadas em dias específicos da semana

Caso você queira agendar o seu atendimento para fazer a 1ª ou 2º via do RG, é preciso ficar atento: as vagas são disponibilizadas pelo órgão no sistema apenas às quintas-feiras de cada semana e devem ser agendadas somente na opção Instituto de Identificação (sede).

Já para os atendimentos do Detran, os horários começam a ficar disponíveis no sistema sempre a partir das sextas-feiras. É possível fazer o seu agendamento para a sede e para as Ciretrans de União dos Palmares, Atalaia, Coruripe, Matriz de Camaragibe, Viçosa e Girau do Ponciano. Até o final deste mês, as demais Ciretrans do Estado também serão reabertas ao público.

Fonte: Agência Alagoas