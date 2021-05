Salto da sacada foi alucinação da droga, diz pai de MC Kevin

Os pais de MC Kevin ainda buscam respostas a morte do filho e, em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record, que vai ao ar amanhã (30), Valkíria Nascimento e Agnaldo Bueno falam sobre os sonhos e conquistas do filho, explicam como será a distribuição dos bens do cantor e discordam da versão sobre o acidente.

“O pessoal tudo falou que ele se matou por causa da droga. Acredito eu também, desse pulo dele, salto dele da sacada lá, foi da alucinação por causa da droga sintética”, afirmou o pai.

Fonte: ISTOÉ Gente