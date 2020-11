Carnaval está suspenso e não será em fevereiro

O prefeito ACM Neto anunciou nesta sexta-feira (27) que o Carnaval de Salvador não acontecerá em fevereiro e está, no momento, suspenso. “Trabalhei no limite do prazo para tomada dessa decisão”, afirmou Neto. “E ele pode acontecer em outro momento? Tudo vai depender da vacina”, afirmou o prefeito. Ele disse que a possibilidade do Carnaval acontecer em 2021 está condicionada à existência de uma vacina acessível a todos. “Não há data nesse momento prevista. Não há prazo previsto”.

Neto lembrou que sempre defendeu que caso haja a vacina disponível, os prefeitos das principais cidades com Carnaval se reúnam para escolher uma data em comum para a folia. “Agora, nem eu, nem Bruno (Reis, prefeito eleito), nem ninguém, pode estabelecer uma data. Porque essa data dependerá da vacina. Não está claro para ninguém quando vamos ter essa vacina. Quando essa vacina vai ser colocada no bracinho de todos os brasileiros. E ninguém é louco de prever o Carnaval sem a segurança de uma vacina que imunize toda população”, destacou.

Ele disse que esperou até o final de novembro para saber se teríamos alguma ideia do prazo para a vacina. “Ninguém será irresponsável de marcar uma data para o Carnaval sem ter essa clareza”, repetiu. “Não teremos Carnaval em fevereiro. Qualquer outra coisa é especulação, é boato”.

Fonte: Correio 24h