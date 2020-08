“Salve-se quem puder” e “Amor de mãe” voltam às gravações

Depois de uma longa paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, as novelas da Rede Globo, “Salve-se quem puder” e “Amor de mãe”, retomam às gravações nesta segunda-feira (10). Os folhetins estavam suspensos desde março deste ano. Mesmo com a volta da produção, a emissora não oficializa a data de retorno das atrações às telinhas.

A expectativa é de que “Salve-se quem puder” e “Amor de mãe” voltem a ser exibidas apenas no primeiro trimestre de 2021. Neste momento, a prioridade da emissora é a segurança das pessoas envolvidas na produção das duas novelas. De acordo com o colunista Fefito, o número de gravações por dia cairá pela metade para evitar aglomerações. Além disso, foram instaladas divisórias de acrílico em áreas de convivência e os camarins serão de uso exclusivo.

Por conta da pandemia da Covid-19, as novelas terão menos capítulos do que o planejado inicialmente neste retorno. “Amor de Mãe” deve contar com mais 23 episódios, metade do previsto. “Salve-se quem puder” terá mais 43, 50 a menos do plano inicial. A ordem da Rede Globo é priorizar as tramas centrais dos dois folhetins para reduzir o tempo de produção.

Fonte: Famosidades