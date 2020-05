Santa Casa de Maceió deixa de receber novos pacientes com Covid-19 por falta de leitos

A Santa Casa de Misericórdia de Maceió informou que o hospital não está mais fazendo novos internamentos de pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, devido à falta de leitos e superlotação. A medida é temporária e passou a valer na terça-feira (5).

O último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa que Alagoas tinha 121 pacientes internados com coronavírus. Na Santa Casa, são 74 pacientes internados, entre casos confirmados e suspeitos, e 26 deles estavam na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O hospital registrou 11 dos 80 óbitos confirmados no estado.

Por meio de nota, a Santa Casa afirmou que vai focar em dar suporte aos pacientes que já estão em tratamento e que 30 leitos de enfermarias e 20 de UTI, contratualizados pela Prefeitura de Maceió, foram ocupados por pessoas que estavam chegando em estado grave e tiveram que ser intubadas.

Leia abaixo a íntegra da nota da Santa Casa:

A Santa Casa de Maceió informa que temporariamente não irá receber novos internamentos de pacientes com covid-19 pela absoluta falta de leitos de UTI para dar suporte aos que já estão em tratamento nas enfermarias do hospital. Comumente, esses pacientes deterioram de forma rápida sua condição respiratória e precisam ser transferidos para o tratamento intensivo. A normativa vale para pacientes particulares e conveniados. Com relação à contratualização com a Prefeitura de Maceió, que garantia 30 leitos de enfermarias e 20 de UTI, esclarece que o número de pessoas que chegaram em estado grave e tiveram de ser intubadas superou às expectativas, impossibilitando, também, a internação de novos pacientes do SUS. Ressaltamos que estamos tentando contratar médicos e enfermagem, assim como preparar mais uma UTI para ampliarmos a nossa oferta e garantir leitos de retaguarda para os casos internados que evoluam para insuficiência respiratória.

66% de ocupação de leitos em Maceió

Na terça, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, informou que o estado tem 452 leitos exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19. Do total, 142 são de UTI, sendo 102 em Maceió, com uma ocupação que já atingia a marca de 66%.

Em relação aos leitos clínicos em todo o estado, a ocupação chega a 74%. “Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vamos ter leito nem em Maceió, nem em Alagoas e nem em nenhum lugar do mundo”, disse

Fonte: G1/AL